Lange war nicht klar, wo der Gymnasiumball heuer über die Bühne geht, denn die Suche nach einem geeigneten Veranstaltungsort gestaltete sich zuerst schwierig. Seit vielen Jahren fand der Schulball des Gymnasiums Neusiedl im Seerestaurant „Da Marco“ statt.

Im vergangenen Winter wurde das Restaurant am See verkauft und das Lokal geschlossen. „Damit ist dem Gymnasium das Veranstaltungslokal für den traditionellen Ball abhandengekommen. In Neusiedl gibt es leider keine geeignete Lokalität mit ausreichender Kapazität“, schildert Direktor Walter Roth.

„Es war von Anfang an klar, dass der Gymnasiumball nicht entfallen darf“Direktor Roth

Deshalb begaben sich Schülerinnen und Schüler sowie der Elternverein auf die Suche nach einem neuen Ballsaal. „Es war von Anfang an klar, dass der Gymnasiumball nicht entfallen darf. Der Veranstaltungsort sollte auch nahe am Schulstandort sein und über eine geeignete Infrastruktur verfügen. So war die Entscheidung für den Karl-Wirt in Winden am See relativ eindeutig“, meint Roth.

Als Termin wurde für heuer Freitag, der 5. Mai gewählt. Organisiert wird der Gymnasiumball wie immer von den Schülerinnen und Schülern der siebenten Klassen und dem Elternverein. Für die Eröffnungspolonaise wird bereits fleißig geprobt.

Der Kartenverkauf im Sekretariat der Schule hat schon begonnen. Da es ein begrenztes Platzangebot gibt, sind Eintrittskarten nur im Vorverkauf erhältlich und es empfiehlt sich laut Direktor Roth eine Platzreservierung.