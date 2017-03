Seit vergangengen Freitag hat die Stadt 8.000 Einwohner: Bürgermeister Kurt Lentsch (ÖVP) begrüßte Gabriele Vonwald und ihren Mann Peter und hieß sie als neue Stadtbürger willkommen.

Die beiden haben ihren Hauptwohnsitz in die Stadt verlegt und eine Wohnung in der Maria-Theresien-Straße bezogen. Der Wechsel von Wien nach Neusiedl am See erfolgte, weil sie mehr Ruhe suchen. Vor 10 Jahren hat Gabriela Vonwald die Hilfsorganisation „Harambee“ gegründet, die bereits 800 Kindern in Kenia eine Schulbildung ermöglicht hat.

Gatte Peter Vonwald ist gelernter Maschinenbauer und war vor der Pensionierung in leitender Position eines großen Konzerns sowie im Arbeitnehmerschutz tätig.

Bürgermeister lädt zum Neu-Neusiedel Abend

So wie die Vonwalds entscheiden sich im Schnitt rund 200 Menschen pro Jahr für Neusiedl am See als ihren Wohnsitz. Deshalb findet auch zwei bis dreimal pro Jahr ein Neu-Neusiedler Abend statt, zudem Bürgermeister Kurt Lentsch ins Rathaus lädt.

Für viele ist die hohe Lebensqualität (Neusiedler See, zentrale Lage) ein Grund, sich in Neusiedl am See anzusiedeln, auch das umfassende Freizeitangebot, die zahlreichen Schulen, oder die Wien-Nähe, aber eine trotzdem eine ruhigere Wohnumgebung spielen eine Rolle. S

„Wir sind eigentlich eine „Urlaubsstadt“ - wir wohnen da, wo andere Urlaub machen“, betont der Stadtchef.

Doch das stetige Wachstum, den der Zuzug mit sich bringt, stellt die Stadt auch vor Herausforderungen: Seit 30 Jahren muss auch die Infrastruktur laufend ausgebaut und jedem neu aufgeschlossenem Wohngebiet zur Verfügung gestellt werden.

„Dies stellte die Stadt oft vor große, vor allem finanzielle, Herausforderungen, die aber immer gemeistert werden konnten“, meint Lentsch.

"Leitbild für die Stadt beschlossen"

Für die Zukunft wird bereits geplant: Ein Teil der Konsolidierung stellt das Projekt „Neusiedl 2020“ dar, bei dem laut Bürgermeister die Entwicklung der Stadt und vor allem die notwendigen Investitionen evaluiert, gereiht und nach und nach umgesetzt werden sollen.

„Das Hauptaugenmerk in der Zukunft liegt in der Erhaltung und Sanierung der Gemeindeinfrastruktur. Wir haben vor ein paar Jahren im Rahmen der Stadterneuerung ein Leitbild für die Stadt beschlossen. Da wird voraussichtlich noch in diesem Jahr mit der Überarbeitung begonnen“, sagt er.

Auch Grüne-Gemeinderätin Alexandra Fischbach erklärt: „Neusiedl hat ein örtliches Entwicklungskonzept aus dem Jahr 2006, das auf dem „Strategiekonzept Neusiedl am See 2020“ aufbaut.“

Geht es mit dem Wachstum auch in Zukunft so weiter, rechnet die Stadtpolitik mit einem Anhalten des Zustroms: „Wir werden weiterhin moderat wachsen“, betont Lentsch.

Statistik Burgenland; Illustration: studiovin/shutterstock; NÖN-Grafik: Bischof

Weitere Umwidmungen durch den Gemeinderat bezüglich Bauland zur Schaffung von neuem Wohnraum wird es nicht geben, so der Stadtchef: „Es sind schon seit einiger Zeit keine Umwidmungen geplant. Es gibt einige Baulandreserven.“

Das sieht Fischbach ähnlich, merkt aber an: Derzeit dürfte das vorhandene Bauland noch ausreichen, daher scheinen zusätzliche Widmungen in nächster Zeit nicht notwendig zu sein. Und es wäre vielleicht gut, einmal eine politische Debatte darüber zu führen, ob und wie viel Neusiedl noch wachsen sollte und wie viel Wachstum die Stadt sich (noch) leisten kann.“