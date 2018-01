„Es besteht dringender Handlungsbedarf. Eigentlich sind alle Parteien für den Erhalt des Hallenbades, nur passiert nichts“, erklärt Vizebürgermeister Thomas Halbritter (ÖVP), weshalb er eine offizielle Anfrage an Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) mit 30 Fragen zum Thema geschickt hat.

Laut Gemeindeordnung hat die Stadtchefin nun acht Wochen Zeit, um die Anfrage zu beatworten.

Halbritter: „Zustand wird nicht besser“

Konzept erarbeiten. Bürgermeisterin Elisabeth Böhm will Zukunft des Hallenbades auf sichere Beine stellen. | Martin Reiter

„Die Förderzusagen von Land und Bund sind schriftlich nie auf der Gemeinde oder den Freizeitbetrieben eingelangt. Deshalb fragen wir uns, welche Bedingungen für etwaige Förderungen hier gelten. Wir müssen die Sanierung angehen. Das Hallenbad ist mehr als 40 Jahre alt und der Zustand wird nicht besser“, erklärt Halbritter.

Daher müsse man sich mit allen nochmals zusammensetzen und auch mit den Gemeinden reden: „Was können sie dazu beitragen? Wollen sie das Hallenbad unterstützen? Es muss von allen sowohl Bund, Land als auch Gemeinden einen Beitrag geben, nur so ist eine Sanierung möglich. Denn die Kosten für die Renovierung und den laufenden Betrieb können in Zukunft nicht mehr alleine von der Stadtgemeinde bezahlt werden“, betont Halbritter und kritisiert, dass im Budget für 2018 nichts dazu vorgesehen sei: „Deshalb wollen wir jetzt genau wissen, was die nächsten Schritte der Bürgermeisterin sein werden und wie ihre Pläne zum Hallenbad aussehen.“

Böhm will Plan zur Finanzierung erarbeiten

Winterpause. Der Außenbereich des Hallenbades ist derzeit nicht nutzbar, so werden Kosten gespart. | Reier

Diese zeigt sich ob der Vorgehensweise der ÖVP „sehr verwundert“: „Nach den vielen Jahrzehnten des Nichtstuns, stellt die ÖVP Neusiedl am See Fragen an ihr eigenes Scheitern zum Thema Hallenbad. Nach sechswöchiger Amtszeit als Bürgermeisterin 30 Fragen von jener Partei zu erhalten, die die vergangenen Jahrzehnte keinerlei Konzepte und keine nachhaltigen Sanierungsmaßnahmen beim Hallenbad gesetzt hat, ist äußerst bedenklich. Natürlich bin ich sehr gerne bereit, diese Fragen ordentlich zu beantworten“, reagierte Stadtchefin Elisabeth Böhm auf Nachfrage der BVZ.

Ihre nächsten Schritte zum Thema Hallenbad, um dessen Erhalt zu garantieren, sind laut Bürgermeisterin die Erarbeitung eines „ordentlichen und leistbaren Finanzierungsplanes mit allen Beteiligten“. Dazu sollen die Anforderungen Punkt für Punkt abgearbeitet werden. „Finanzierungszusagen gibt es ja bereits vom Land und vom Bund. Es wird auch Verhandlungen mit den Gemeinden über eine Beteiligung am Projekt Hallenbad geben“, meint Böhm.

Für sie liegt die Dringlichkeit einer Sanierung ebenfalls klar auf der Hand: „Ich werde mich bemühen, so schnell als möglich, die Absicherung für den Weiterbestand des Neusiedler Hallenbades auf sichere Beine zu stellen.“