Da der 34-Jährige sehr aufdringlich agierte, bekamen die Kinder Angst und erstatten Anzeige. Zu Übergriffen ist es nicht gekommen.

Auf Facebook kursieren seit gestern mehrere Berichte, woraus hervorgeht, dass Mädchen im Bereich des Schulzentrums in Neusiedl am See von einem unbekannten Mann belästigt werden. Besorgte Eltern und Schüler kommunizieren über diesen Vorfall offen im Netz. Im Zuge dieser Diskussion werden auch „Verdächtige“ namentlich genannt.

Beamte der Polizeiinspektion Neusiedl/See konnten den Mann ausforschen, wobei festgestellt wird, dass derzeit kein gerichtlich strafbarer Tatbestand vorliegt. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt der Verdacht einer Ordnungsstörung nahe. Von Seiten der Polizei werden alle gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen getroffen, die insbesondere eine verstärkte Polizeipräsenz im Bereich des Schulzentrums vorsehen. Dadurch sollen einerseits Straftaten verhindert und andererseits Schülerinnen und Schülern, sowie deren Eltern das notwendige Sicherheitsgefühl vermittelt werden.