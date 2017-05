Dienstagabend dankten Vertreter der Bundes- und Landespolitik bei einem Fest in der Vila Vita in Pamhagen dem langjährigen Direktor für seine Verdienste beim Aufbau und der Weiterentwicklung des als Steppen-Nationalpark in Österreich einzigartigen Schutzgebietes.

Kirchberger habe "mit viel Liebe zur Region" und besten Kontakten zu Grundeigentümern, wichtigen Partnern auf Landes- und Bundesebene sowie einem engagierten Team über zwei Jahrzehnte lang die Geschicke des Nationalparks geleitet und diesen auch weit über die österreichischen Grenzen hinweg repräsentiert, sagte Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP). Der Ressortchef überreichte Kirchberger das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hob das Engagement und die große Leidenschaft für die Natur hervor, mit der Kirchberger viele Menschen für den Nationalpark begeistert habe. Der langjährige Direktor sei "maßgeblich für die Erfolge des Nationalparks verantwortlich". Das Land Burgenland hatte ihn im Oktober des Vorjahres mit dem Komturkreuz ausgezeichnet.

Kirchberger war 1993 zum Direktor des Nationalparks Neusiedlersee-Seewinkel bestellt worden. Davor war er in den 1980er-Jahren beim WWF Österreich tätig. Er war von Beginn an in den Entstehungsprozess des grenzüberschreitenden Nationalparks mit einer Fläche von rund 300 Quadratkilometern eingebunden. Zu seinem Nachfolger war Johannes Ehrenfeldner bestellt worden, der seit Anfang April den Nationalpark leitet.