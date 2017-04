Ein 51-jähriger Wiener unternahm alleine mit seinem Segelboot, einem Sportkatamaran, einen Segelausflug am Neusiedler See. Gegen 18 Uhr meldete der Segler, dass an seinem doppelrümpfigen Boot der Mast gebrochen und dadurch sein Boot manövrierunfähig geworden sei.

Die Polizeibootstreife „Podersdorf Boot 1“ fand den leichtverletzten Segler ca. einen Kilometer westlich von Podersdorf am See. Nach Versorgung der Schnittverletzung an der rechten Hand wurden der Segler und sein Katamaran sicher ans Ufer gebracht.

Zum Zeitpunkt des Einsatzes herrschte am Neusieder See böiger Südsüdost-Wind mit einer Stärke von ca. drei Beaufort.