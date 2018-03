Gesuchte Diebe bei Grenzübergang festgenommen.

Bei den Einreisekontrollen am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) sind am Donnerstag zwei Rumänen festgenommen worden, denen teils schwerer Diebstahl, Einbruchsdiebstahl und Diebstahl im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird.

Gegen die 33 und 42 Jahre alten Männer bestanden Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaften Wien und Graz, so die Polizei am Freitag.

Die Verdächtigen wollten mit dem Auto von Ungarn nach Österreich einreisen. Sie wurden in Justizanstalten gebracht.