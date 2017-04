Ein 23-jähriger Autofahrer wollte Montagfrüh beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) mit einem gefälschten italienischen Führerschein einreisen. Die Beamten erkannten jedoch bei der Kontrolle die Fälschung, so die Polizei.

Der Rumäne gab an, das Dokument in Italien von einem Unbekannten um 1.000 Euro gekauft zu haben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, der Mann angezeigt.