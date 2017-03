Zwei Bulgaren, die 22 Hundewelpen in teilweise hygienisch sehr schlechten Umständen nach Österreich einführen hatten wollen, wurden am Sonntagfrüh kurz vor 8 Uhr in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl) von der Polizei kontrolliert und festgenommen.

Bei der Einreisekontrolle des Van der zwei Bulgaren (44 und 58 Jahre alt) auf der Ostautobahn A4 in Nickelsdorf fanden die Polizisten im hinteren Teil des Fahrzeuges 16 Hundeboxen, in denen sich 22 Welpen befanden. In einigen hielten die Besitzer sogar zwei oder mehrere Hunde, die dadurch eng aneinander gezwängt in den Boxen saßen. Die jungen Hunde waren abgemagert und wiesen Parasitenbefall auf, eines der Tiere war verletzt, die Einstreumittel in den Boxen waren vollständig durchnässt.

Die beiden Bulgaren konnten laut einer Aussendung der Polizei "keinen Befähigungsnachweis für den Transport vorweisen". Bei der Überprüfung der Tierpässe stellte die Exekutive fest, dass für zehn Hunde keine ausgestellt und diese auch nicht gechipt waren. Vier der Pässe hatten die Männer offenbar gefälscht, da offensichtliche Änderungen vorgenommen worden waren. Vermutlich wurden die Papiere bereits bei früheren Transporten verwendet.

Die Beamten nahmen die beiden Bulgaren fest, nach der Einvernahme in der Polizeiinspektion Nickelsdorf zeigte man sie bei der Staatsanwaltschaft an. Die Hundewelpen wurden zunächst in der Veterinärhalle versorgt und anschließend einem Tierheim übergeben.