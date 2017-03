Nickelsdorf

Der 22-jährige pakistanische Staatsangehörige saß am Samstag in den Abendstunden in einer Bushaltestelle, wo er ein Bier trank. Ein betrunkener Mann näherte sich ihm.

Der 40-Jährige pöbelte diesen an, schlug in weiterer Folge auf den 22-Jährigen ein und trat ihn mit den Füßen. Eine Streife des Bundesheeres beendete den Streit und verständigte daraufhin die Polizei. Der Österreicher wurde an die Staatsanwaltschaft angezeigt.