Der 55-Jährige hatte die verbotenen Geräte an der Vorder- und Rückseite seines Mercedes montiert gehabt, so die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch. Als der Mann über den Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) einreisen wollte, wurden die Blocker von Beamten bemerkt.

Der Ungar musste die Vorrichtungen entfernen und eine Sicherheitsleistung entrichten. Weiters wurde eine Anzeige wegen Übertretung des Kraftfahrgesetzes erstattet.