Die Beamten waren auf den Mann im Zuge der Einreisekontrolle am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) aufmerksam geworden, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Samstag mit.

Im Zuge der Personenkontrolle war festgestellt worden, dass gegen den 51-Jährigen eine Festnahmeanordnung bestand. Der Mann wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.