Schlepper mit Frau und drei Kindern gestoppt .

Bei einer Schwerpunktaktion beim Grenzübergang Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) hat die Polizei am Dienstag einen Schlepper gestoppt, der eine 50-jährige Frau aus Afghanistan und deren drei Kinder von Ungarn über die Slowakei nach Wien bringen wollte.