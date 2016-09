Der Mann war am Pannenstreifen in Richtung Wien unterwegs, als ihn die Beamten bei Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) anhielten. Ein Test ergab, dass der Pedalritter erheblich alkoholisiert war, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland heute, Montag.

Die Polizisten untersagten dem Alko-Radler die Weiterfahrt und brachten ihn von der Autobahn weg. Den Mann erwartet eine Anzeige.