Ortsreportage Parndorf.

Eine Gemeinde der Vielfalt

Die Bevölkerung in Parndorf setzt sich aus Menschen aus allen burgenländischen Bezirken, allen österreichischen Bundesländern und vielen anderen Ländern zusammen.

Hauptaugenmerke der Gemeinde liegen ganz klar auf dem positiven Miteinander und dem Austausch zwischen alteingesessenen Parndorfern und Zuzüglern. Das wichtigste Ziel ist, etwaiges gegenseitiges Misstrauen zwischen Alt-Parndorfern und Neu-Parndorfern ab zu bauen. Große Hilfe dabei sind die zahlreichen Parndorfer Vereine, deren Mitglieder sich aus allen Parndorfer Schichten zusammensetzen. Die vielen Veranstaltungen und Feste sollen zu einer lebendigen Verständigung beitragen.

Es ist nicht entscheidend, woher Parndorfs Bürgerinnen und Bürger stammen oder seit wann sie hier sind. Positiv wertet die Gemeinde die Erfahrung, dass auch besonders viele der Neu-Parndorfer am Dorfleben aktiv teilhaben wollen, sei es in den Vereinen, bei Festen, in der Gemeindepolitik oder der Dorferneuerung.

Die Gemeinde Parndorf zielt seit einiger Zeit darauf, den stetigen Zuzug zu „bremsen“ (nicht zu stoppen). Grund dafür ist die Wichtigkeit, alle Gemeindestrukturen immer optimal anbieten zu können. Nur ein kontrolliertes Wachstum ermöglicht dies.

Bürgermeister Wolfgang Kovacs betont, dass „wir es geschafft haben, dass uns die rasante Entwicklung Parndorfs nicht ‚überfahren‘ hat. So konnte sich das Dorf in die richtige Richtung weiterentwickeln. Das Netz an Veranstaltungen und Vereinen hilft dabei, das ‚Wir-Gefühl‘ in der Gemeinde zu erhalten. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen freiwilligen Helfern danken, die zu dieser positiven Entwicklung beitragen.“ Was Bürgermeister Kovacs damit anspricht, sind die umfangreichen Herausforderungen der Gemeinde aufgrund des Zuzugs und der wirtschaftlichen Entwicklung (Betriebsansiedelungen). So wurde in Parndorf in den vergangenen Jahren ein dritter Kindergarten errichtet, die Volksschule um sechs Klassen erweitert und die Nachmittags- und Ferienbetreuung installiert und ausgebaut. Das Gemeindeamt wurde saniert. Auch hat die Gemeinde alle Arbeiten an der Infrastruktur gemeistert, die sich durch neue Siedlungsflächen ergeben (Kanalisation, Strom/Gas, Straßen- und Wegenetz) haben. Mit dem Böhmteich wurde ein Freizeitparadies geschaffen und allen Hundebesitzern steht die neue Hundeauslaufzone zur Verfügung.

Entwicklung seit 2007

Vergleich Herbst 2007 - 2017 Einwohner (Haupt-/Nebenwohnsitz):

2007: 4.145 <=> 2017: 5.170

Haushalte:

2007: 1.436 <=> 2017: 1.828

Höhe Kommunalsteuer:

2007: 1,15 Mio <=> 2017: 2,2 Mio

Registrierte Betriebe:

2007 ca. 235 <=> 2017 ca. 500

Werbung | zVg

Gemeindeamt erweitert

Standesamt-Eröffnung am 23. September: Nicht nur Trauungen, auch Gemeinderatssitzungen werden künftig dort stattfinden.

Nach der Fertigstellung des neuen Gemeindeamtes Parndorf (Bauteil 1), konnte nun der zweite Bauabschnitt nach einer Bauzeit von einem Jahr ebenfalls fertiggestellt werden. Im neuen Bauteil des Amtes ist das Standesamt untergebracht. Dieses hat nun ausreichend Platz und wird einen ansprechenden Rahmen für Hochzeiten bieten. Auch der neue Sitzungssaal befindet sich im Bauteil 2.

Neben den Gemeinderatssitzungen werden hier künftig unter anderem Gewerbe-, Bau- oder Naturschutzverhandlungen abgehalten. Sitzungs- und Trauungssaal sind mit einer mobilen Trennwand voneinander getrennt, die bei Bedarf geöffnet werden kann. Dadurch entsteht bei Bedarf ein einzelner großer Saal. Neben- und Sanitärräume ergänzen das Projekt. Die nutzbare Fläche beträgt etwa 170 m², die geplanten Baukosten wurden aufgrund des unerwartet weichen Untergrundes um etwa 15 Prozent überschritten und betragen etwa eine Million Euro. Dafür haben die Räumlichkeiten durch die ausgewählten Materialien lange Bestand. Der ehemalige Sitzungssaal wurde inzwischen zu Büroräumlichkeiten umgebaut.

Herzlich lädt die Gemeinde zur Eröffnungsfeier des neuen Gemeindeamt-Zubaus ein: am kommenden Samstag, dem 23. September, ab 10 Uhr.

Fest zur Eröffnung. Die Erweiterung des Gemeindeamtes wird am Samstag, dem 23. September, gefeiert. | zVg

Programmablauf

10 Uhr Tamburizza Parndorf

10. 30 Uhr Begrüßung & Ansprachen

10.45 Uhr Vorführung der Volksschulkinder

11 Uhr Segnung durch Pfarrer Franz Borenitsch

Danach Möglichkeit zur Besichtigung

Musikalische Begleitung durch die Tamburizza Parndorf

11.30 Uhr gemeinsames Mittagessen (gratis für alle Besucher, solange der Vorrat reicht)

14 Uhr Ende

zVg

Freizeitparadies Böhmteich

Erholungsraum | Infrastruktur am Strandbereich soll Schritt für Schritt geschaffen werden.

zVg

Die Entscheidung der Gemeinde Parndorf, bei der „Verwertung“ des nahen Böhmteiches auf die Parndorfer Bevölkerung zu schauen und etwa ein Drittel des Strandabschnittes als Freizeitoase zu gestalten, hat sich als großer Gewinn für die Lebensqualität erwiesen. Schon nach kurzer Zeit hat sich das Angebot, in der direkten Umgebung an einem Teich zu entspannen, zu schwimmen und zu planschen, in der Bevölkerung herumgesprochen.

Der als naturbelassener Erholungsraum geplante Bereich des Böhmteiches wird gut angenommen. Schritt für Schritt will Bürgermeister Wolfgang Kovacs dafür sorgen, dass auch die Infrastruktur am Sandstrand ansprechend vorhanden ist. Inzwischen wurden seitens der Gemeinde Parndorf Bäume gepflanzt, die später Schatten spenden werden, ergänzt durch Sonnenschirme aus Naturmaterialien. Eine Schwimminsel lädt zum Verweilen auf dem Wasser ein. Ergänzt wird der Strandbereich durch eine WC-Anlage. Auch Wasser- und Stromanschlüsse sind vorhanden.

Bahnhof wird generalsaniert

Ab 2018 | Kreuzungsbereich an der Bundesstraße erhält Ampel, Weg für Radfahrer und Fußgänger geplant. Umfangreiche Sanierung soll in den nächsten Jahren erfolgen.

zVg

Der Parndorfer Bahnhof wird von vielen Pendlern als Ausgangspunkt zum Weg in ihre Arbeit genutzt. Mittlerweile stellt sich jedoch die Kreuzung entlang der B50 zum Bahnhof als verkehrstechnisches „Nadelöhr“ heraus, und auch die Parkplatzsituation am Bahnhof ist verbesserungswürdig.

Die Gemeinde Parndorf pocht schon seit Längerem auf eine Verbesserung der Gesamtsituation, allerdings ist man hier von den Österreichischen Bundesbahnen ÖBB abhängig.

Mit 2018 sollen nun sämtliche Kritikpunkte rund um den veralteten Bahnhof mitsamt seinem Gelände Vergangenheit angehören, denn die ÖBB haben einer Generalsanierung in Parndorf zugestimmt.

Der Kreuzungsbereich an der Bundesstraße wird ausgebaut und mit einer verkehrsabhängigen Ampelanlage ausgestattet, auch das Parndorfer Ortsgebiet wird dann einfacher zu erreichen sein. Für die Fußgänger und Radfahrer errichten die ÖBB einen beleuchteten Weg von der Kreuzung bis zum Bahnhof. In weiterer Folge ist auch die Sanierung des Bahnhofgebäudes nach dem Vorbild Neusiedl am See und Bruckneudorf geplant.

Wohnraum geschaffen

Durch den starken Zuzug nach Parndorf ist das Thema seit Jahren sehr präsent: Betreubares Wohnen und Starterwohnungen umgesetzt.

Betreubares Wohnen und Wohnungen für Jungfamilien werden von der Gemeinde angeboten. | zVg

Es gibt nach wie vor Flächen, die vor vielen Jahren zu Baugründen umgewidmet wurden. Diese werden derzeit Stück für Stück (aufgrund der hohen Nachfrage) aufgeschlossen. Die Gemeinde Parndorf hat allerdings, um das schnelle Wachstum etwas einzudämmen, seit Jahren keine neuen Flächen für Bautätigkeiten umgewidmet. Was Vorrang hat, sind Lückenschlüsse innerhalb des bestehenden Ortsgebietes.

Ganz aktuell erfolgen die Arbeiten für ein besonders großes Bauprojekt entlang der B50 zwischen dem Hanaweg und der Neudorferstraße. Hier errichtet die OSG (Oberwarter Siedlungsgenossenschaft) auf einer großen Fläche mehrere Mehrfamilien- und Reihenhäuser. Das Ende des ersten Bauabschnittes ist Ende 2018 möglich, die Wohnhäuser werden entsprechend dem gewünschten Ortsbild maximal über zwei Stockwerke verfügen. Im Zusammenhang mit diesem Projekt werden auch günstige Starterwohnungen gebaut, die der Parndorfer Jugend angeboten werden.

Entlang der B50 im Bereich Hanaweg entstehen eine Siedlung und Einfamilienhäuser. | zVg

Neue Baugründe und Wohnprojekte

Hinter dem Bauprojekt Hanaweg/Neudorferstraße und dem Kindergarten III wurde seitens der Gemeinde die nötige Infrastruktur und Parzellierung für neue Baugründe geschaffen. Diese Baugründe wurden über das Land Burgenland alle Bauwilligen angeboten. Alle Bauplätze sind bereits vergeben, kommendes Jahr werden hier die ersten Bautätigkeiten starten.

Ein Beispiel dafür ist das 2016 fertiggestellte Wohnprojekt entlang der Joseph-Haydn Gasse (Bauträger OSG). Mit der Anmietung von zwölf Wohnungen im Erdgeschoss des ersten Baublockes konnte die Gemeinde kostengünstige Wohneinheiten anbieten. Die Wohneinheiten sind für Betreutes Wohnen kompatibel, damit gibt es erstmals die Möglichkeit für Betreubares Wohnen in Parndorf. Weitere kleinere Wohneinheiten plante die OSG. Diese Wohnungen richten sich vor allem an junge Parndorfer, die sich nicht sofort einen vergleichsweise teuren Hausbau leisten können oder wollen. Ein zweiter und ein dritter Block wurden ebenfalls errichtet.

Da Parndorf zu den „jüngsten Gemeinden“ im Burgenland zählt, was den Altersdurchschnitt der Einwohner betrifft, legt die Gemeinde Parndorf auch weiterhin einen starken Fokus auf die Bereitstellung von günstigen „Starterwohnungen“ für junge Parndorferinnen und Parndorfer, so Bürgermeister Wolfgang Kovacs.

Gleich hinter dem Billa (Budapester Straße / Kreisverkehr), sehr zentral gelegen, errichtet die Neue Eisenstädter (NE) neben dem bestehenden Wohnpark „Am Walzwerk“ demnächst ein Ärztezentrum, das zumindest drei Arztpraxen Platz bieten wird - ein weiteres Service für Parndorfer Bürger.

Zusätzlich zum Ärztezentrum plant die Neue Eisenstädter zwölf Wohnungen in diesem letzten Bauteil, mit dessen Errichtung der Wohnpark „Am Walzwerk“ vollständig sein wird (bisher: acht Reihenhäuser und 34 Wohnungen). Der Baustart soll im Frühjahr 2016 vonstatten gehen.

Zeichen für die Umwelt gesetzt

Im Fokus | Über einhundert Bäume wurden gesetzt, schützenswerte Gebiete in der Gemeinde erfasst.

Akzente für die Umwelt. Zahlreiche Bäume wurden in Parndorf gepflanzt, nur eine der Maßnahmen für einen lebenswerten Ort. | zVg

Eine wachsende Gemeinde wie Parndorf muss, um lebenswert zu bleiben, immer einen starken Fokus auf Umweltpolitik legen. In den vergangenen Jahren konnten hier mehrere Akzente gesetzt werden. So wurden rund um Parndorf über 100 Obstbäume gepflanzt (unter anderem am Schanzweg).

Kein neuer Windpark im Norden

Schützenswerte Gebiete wurden erfasst und werden als solche ausgewiesen auch „gehütet“. Der „Verhüttelung“, damit ist die Bautätigkeit gemeint, durch die freie Lücken im Ortsbild entstehen, wurde durch einen klaren Plan, wo was errichtet wird, ein Riegel vorgeschoben.

So wurde seitens der Gemeinde die Möglichkeit zur Errichtung eines Windparks im Norden des Dorfes nicht ergriffen, da dieser große Bereich als naturnahe Zone erhalten bleiben soll.

Allgemein wird bei allen Bepflanzungen in und um Parndorf auf die richtige Auswahl – zurück zur „pannonischen Bepflanzung“¨– geachtet.

Zahlreiche Ideen für neue Projekte

Grillplatz, Veranstaltungshalle, Dorfplatz und Nahversorger sind die nächsten großen Baustellen, die schon in naher Zukunft umgesetzt werden könnten.

Mit der Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes des Gemeindeamtes Parndorf ist das letzte große Projekt 2017 verwirklicht. Für Bürgermeister Wolfgang Kovacs ist es an der Zeit, laut über neue Projekte für Parndorf nachzudenken. So schwebt ihm seit einiger Zeit die Errichtung eines Grillplatzes für Parndorf vor. Dieser könnte im Bereich Böhmteich oder in der Nähe des Betriebes Pioneer entstehen, an beiden Orten besitzt die Gemeinde einen ausreichend großen Grund.

Noch konkreter ist der Bau einer Veranstaltungshalle für Parndorf. Bisher werden größere Veranstaltungen in der Parndorfer Volksschule abgehalten. Die Aula der Volksschule ist dafür aber im Vergleich zu einer Veranstaltungshalle nur bedingt geeignet. Eine eigene Veranstaltungshalle wird das Angebot im Ort aufwerten. Die Halle soll gleich neben dem dritten Kindergarten am Zieselweg/Ecke Hanaweg entsteht und gleichzeitig eine Baulücke schließen.

Sämtliche Vereine sollen mitreden

Bei der Planung der Halle sollen auch alle Parndorfer Vereine einbezogen werden, da diese nicht nur für Großveranstaltungen verwendet werden soll, sondern vor allem für die vielen kleineren Veranstaltungen und Treffen. Sie soll so konzipiert sein, dass ein großer Raum, der mehr Platz bietet als die Aula der Volksschule, mittels mobiler Wände in kleinere Einheiten bedarfsgerecht aufgeteilt werden kann.

Neben der Veranstaltungshalle werden ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen, die in weiterer Folge auch für Besucher des nahen Sportplatzes benutzbar sein sollen.

Nahversorger und neuer Dorfplatz

Ebenfalls in der direkten Nachbarschaft, Ecke Budapester Straße/Hanaweg, soll sich auf Wunsch der Gemeinde ein Nahversorger ansiedeln, der den Bedarf des wachsenden östlichen Ortsteils von Parndorf abdecken kann. In diesem Ortsteil werden weitere Siedlungsgebiete entstehen.

Zwischen dem Gemeindeamt und dem Postgebäude soll mitten im Herzen Parndorfs ein ansprechender Dorfplatz entstehen. Dafür müssen im Bereich einige Umbauarbeiten erfolgen (Abriss eines Lagers, Adaptierung des gesamten Platzes inklusive Innenhof der Post).

Der Dorfplatz soll ein wichtiger und einladender Treffpunkt für Jung und Alt werden und der Erholung dienen. Optisch soll er ansprechend gestaltet sein durch Begrünung und Wasserstellen (zum Beispiel mittels Brunnen) sowie der Verwendung von Materialien wie Naturstein oder Glas.

In Planung. Zwischen dem Gemeindeamt und dem Postgebäude soll mitten im Herzen Parndorfs ein ansprechender Dorfplatz entstehen. | zVg

Feuerwehrhaus saniert - Wie geplant konnte die Sanierung des Parndorfer Feuerwehrhauses abgeschlossen werden. Das in die Jahre gekommene Dach wurde dabei von einem Flachdach in ein Steildach umgebaut, die Fassade und Innenbereiche wurden ebenfalls erneuert. | zVg

(Entgeltliche Einschaltung)