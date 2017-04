Laut Polizei war der Mann auf der Ostautobahn (A4) unterwegs gewesen und am Steuer eingeschlafen. Kurz vor Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) prallte der Wagen gegen die Leitschienen, dabei entstand am Fahrzeug Totalschaden. Die Insassen blieben unverletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr in Fahrtrichtung Ungarn. Der Pkw kam rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte rund 15 Meter weit die Leitschienen entlang, bis er schließlich am rechten Fahrstreifen zum Stehen kam.

Eine vorbeikommende Streife der Autobahnpolizei bemerkte den Wagen und sicherte daraufhin die Unfallstelle ab, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit.