Christian Siber ist seit Sonntagfrüh offiziell der beste Pokerspieler im Land. Bei der burgenländischen Meisterschaft im „No Limit Hold‘em“ Poker im Wiener Neustädter Poker Royale Casino setzte er sich gegen 55 Spieler durch und sicherte sich ein stattliches Preisgeld.

Mit der BVZ sprach der Pokerchampion über das spannende Turnier: „Die burgenländische Poker-Meisterschaft wird in Zusammenarbeit mit den burgenländischen Pokervereinen alljährlich in der populärsten Disziplin Texas Hold‘em ausgetragen. Für burgenländische Verhältnisse ist die Startgebühr relativ hoch angesetzt, daher spielen hier schon eher nur Leute mit, die ein gewisses Talent zum Pokern haben.“ Das Turnier, bei dem sich 56 Teilnehmer im K. o.-System matchten, dauerte von 19 Uhr bis 4 Uhr früh.

Neun Stunden lang am Pokertisch

Neun Stunden lang konzentriert am Pokertisch zu sitzen wird dabei auch zu einer Frage der Kondition: „Man braucht Disziplin wie bei jedem anderen Wettkampf. Man sollte ausgeschlafen sein, kein schweres Essen zu sich nehmen und ausreichend trinken. Der Spaß am Hobby verbunden mit Selbstdisziplin ist Grundvoraussetzung. Denn eine blöde Fehlentscheidung kann schon das Ausscheiden bedeuten“, weiß Christian Siber.

Über Fehlentscheidungen musste sich Siber beim Meisterschaftsspiel am Samstag nicht ärgern. Im Gegenteil: Nach zwei kritischen Situationen, die zu seinen Gunsten ausgegangen sind, konnte er das Spiel dominieren. Die letzten drei Gegenspieler gaben um vier Uhr früh auf, als Christian Siber bereits 70 Prozent aller im Spiel befindlichen Jetons auf seinem Konto hatte.

Mit dem Pokern hat Christian Siber 2010 begonnen. Seither hat er an zahlreichen Turnieren in Österreich und auch im Ausland – etwa in Holland und Amerika – teilgenommen. Zum Abschluss verrät das Parndorfer Poker-Ass der BVZ sogar sein Erfolgsrezept: „Man braucht eine gute situative Einschätzung, Menschenkenntnis und muss statistische und rechnerische Pokergesetze einhalten. Wer diese Gesetze einhält, wird eher gewinnen!“