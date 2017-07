Mode-Premiere! Am Freitag um 11 Uhr öffnete das schwedische Textil-Unternehmen seine Tore – und wurde bereits von einer langen Schlange von Schaulustigen und Kunden erwartet.

Der Einlass erfolgte deshalb in mehreren Etappen, das störte aber die Shoppinhbegeisterten nicht, sie warteten geduldig bis sie an der Reihe waren. Für das Mode-Unternehmen H&M ist es der erste Pop-Up Store in Österreich. Über 300 Quadratmeter hat der Shop im Parndorfer Fashion Outlet.