Der betagte Mann wurde bei dem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Podersdorf auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich einen Bruch am rechten Knöchel zu, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag in einer Aussendung.

Der Elektrofahrradlenker wollte den Angaben zufolge kurz vor 18.30 Uhr von der L205 links in die Pater-Adalbert-Winkler-Gasse einbiegen, als eine 54-Jährige mit ihrem Auto von dieser Gasse nach links in die L205 fahren wollte. Dabei wurde die Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See durch die tief stehende Sonne geblendet und geriet mit ihrem Wagen zu weit in den Kreuzungsbereich, es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.