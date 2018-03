Die Podersdorfer Mundart-Rockband „Lost Losers“ ist seit über zehn Jahren fixer Bestandteil der Musikszene des Bezirks. Nun veröffentlichte die Combo das Musikvideo zu ihrem Lied „Recordknopf“ aus dem Album „Kopfhera“ auf YouTube.

Für das Video hatte die Band eine besondere Idee, mit Playmobilmännchen gestalteten sie die Geschichte hinter dem Liedtext. Im Hintergrund sind passende Schallplattencovers zu sehen. So retro sich die Band mit ihrem Video präsentiert, so wenig sieht sie ihre Musik auf Musikträgern der Vergangenheit. In Zukunft möchte die Band ausschließlich auf YouTube-Singles setzen.

„Nach längerer Beobachtung haben wir festgestellt, dass sich unsere Fans besonders für unsere Musikvideos interessieren. Ich bin der Meinung, dass die Musikwelt vermehrt in die Richtung von Plattformen wie YouTube gehen wird. Wir werden in Zukunft nur noch Singles mit Musikvideo produzieren. Im Nachhinein können diese ja immer noch auf CD gepresst werden“, erklärt Gerrit Braun.

Nächster Auftritt im April

Gegründet wurde die Band 2007 und besteht aus der klassischen Rockbandbesetzung Gitarre (Gerrit Braun), Bass (Matthias Müller) und Schlagzeug (Mario Koch). Die Band setzte von Anfang an auf ihre eigenen Texte und verzichtet bei Konzerten auf fremde Produktionen.

„Unser Konzept kommt gut an, die Leute mögen unsere Songtexte. Auf Lieder anderer Künstler muss ich eigentlich nur zurückgreifen, wenn wir auswärts spielen, da wird schon der eine oder andere Klassiker verlangt. Wir spielen sieben bis acht Gigs im Jahr. Für unsere Gigs suchen wir uns auch immer eher ungewöhnliche Standorte aus“, so Braun.

Der nächste Auftritt findet im April statt. Die „Lost Losers“ werden beim „Hop on Hop off“-Event in Podersdorf spielen, wo 20 Live-Acts in 20 Betrieben stattfinden. Die Lost Losers beginnen um 20 Uhr und werden bis 23 Uhr in der Pizzeria Dawerna spielen. Eintritt ist frei.

Im Mai laden die Lost Losers zum „Rock an Board“.