Mann lag in Wohnung: Polizisten retteten 81-Jährigen .

Da sich eine Frau Sorgen um ihren Bekannten aus Podersdorf am See (Bezirk Neusiedl) machte, öffneten Polizisten die Wohnung und fanden den Pensionisten in lebensbedrohlichem Zustand. Er wurde nach der Erstversorgung ins Spital gebracht.