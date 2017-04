Am Sonntagnachmittag wollte ein 56-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem Kit-Schirm vom Neusiedlersee an Land gehen. Als er kurz vor dem Ufer war, wurde sein Schirm von einer heftigen Windböe erfasst und in Richtung Strand getrieben.

Der Surfer schaffte es nicht mehr die Notfall-Leine zu ziehen, wurde an Land gezogen und bis auf die Straße geschleift. Der Verunfallte wurde vom Notarzt des Notarzthubschraubers „Christophorus 3“ versorgt und mit Verletzungen am Kopf und an der Schulter ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht.