Seit dem achten März weht im Führungsstab der Freiwilligen Feuerwehr ein frischer Wind. Herbert Takacs ist neuer Kommandant und tritt damit in die Fußstapfen von Christian Mikula.

Vor drei Jahren übernahm Mikula, welcher bereits seit 1989 für den Verein im Einsatz steht, das verantwortungsvolle Amt, aus Zeitgründen entschied er sich nun für den Wechsel vor Ort. „Es war eine schöne Zeit, aber es ist gewiss auch nicht einfach. Den Beruf und die ehrenvolle Funktion unter einen Hut zu bringen, gelingt nicht immer“, erzählt der 47-Jährige.

Stolz macht ihn neben zahlreichen erfolgreichen Einsätzen auch, dass der Feuerwehrball im vergangenen Jahr nach 32-jähriger Pause wieder aktiviert werden konnte.

Ballnacht im April als Feuerprobe

Am 14. April soll das Spektakel in der Veranstaltungshalle der Gemeinde Neudorf erneut vonstatten gehen. Diesmal jedoch unter neuer Leitung. Herbert Takacs hat künftig das Kommando über rund 40 Aktive, 15 Jungflorianis und einige Reservisten in Potzneusiedl. Der Unternehmer, welcher seit 1993 im aktiven Dienst steht, hat vor neun Jahren die Funktion des Stellvertreters übernommen.

„Die Funktion des Kommandanten hat mich schon immer gereizt und ich hoffe, dass mir die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern, der Jugend und den Nachbarfeuerwehren ebenso gelingen wird“, so Takacs.