Feierlaune. Ehrengast bei der Muttertagsfeier der SPÖ Nickelsdorf war heuer die Bürgermeisterin von Neusiedl am See Elisabeth Böhm. Das musikalische Unterhaltungsprogramm gestaltete die Musikschule Nickelsdorf mit einer Gesangsdarbietung der Volksschulkinder. Die Muttertagsfeier war ein großer Erfolg, so Gerhard Zapfl, Bürgermeister von Nickelsdorf.

| zVg