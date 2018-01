Zahlreiche Hundewelpen für Transport in Auto gepfercht .

Ein im Oktober 2016 beim Autobahngrenzübergang in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gestoppter Transport, der für 47 Hundewelpen qualvoll verlief, ist am Montag Gegenstand eines Prozesses im Landesgericht Eisenstadt.