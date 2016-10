Um 15.45 Uhr übersetzte ein Lkw-Lenker im Ortsgebiet von Purbach (Bezirk Neusiedl am See) einen Bahnübergang. Ein nicht ordnungsgemäß verstautes Rohr, das etwa einen Meter über die Fahrzeughöhe hinausragte, verfing sich in der ÖBB-Oberleitung und riss dieses ab. Der Lkw-Fahrer verständigte umgehend per Notruf die Polizei.

Ein aus Richtung Neusiedl/See kommender Personenzug konnte 200 Meter vor der Unfallstelle angehalten werden. Nach Eintreffen der Notfallmitarbeiter der ÖBB wurde die Leitung um 16:45 Uhr geerdet. Erst danach konnten die Zuginsassen gefahrlos den Zug verlassen und wurden mittels Schienenersatzverkehr weitertransportiert.

Verletzt wurde niemand.