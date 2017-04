Was seit Wochen für Rätsel raten im Bezirk sorgte, wurde am Freitag zur Gewissheit: die Tadtener Weinkost findet heuer nicht statt.

"Können Anforderungen nicht erfüllen"

Das Fest der Tadtner Winzer zählt mittlerweile als fixer Bestandteil zum Veranstaltungskalender der Seewinkler Region und hat sich als beliebter Treffpunkt, nicht nur für Weinliebhaber aus nah und fern, etabliert. In wenigen Tagen hätte das gesellige Spektakel traditionell in „Holzis Großhalle“ an zwei aufeinander folgenden Samstagen stattfinden sollen. Umso überraschender kommt nun die plötzliche Absage der Organisatoren.

„Die zusätzlichen gesetzlichen Auflagen, welche seit dem 1. April Geltung erlangt haben, haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Seit Monaten versuchen wir, eine vernünftig machbare Lösung dafür zu finden, da wir jedoch keine Profis in dieser Angelegenheit sind, mussten wir nun einsehen, dass wir die notwendigen Anforderungen nicht erfüllen können“ erzählt Mitveranstalter Heinz Wurzinger.

Lösung des Problems verzweifelt gesucht

Gemeint ist die viel diskutierte Registrierkassenpflicht mitsamt ihren bürokratischen Erfordernissen, wodurch sich im Fall der Tadtener durch die Anschaffung der Registrierkassen ein Mehraufwand an zusätzlichem Personalergeben hätte. „Wir haben uns bis zuletzt alle Möglichkeiten offengehalten, schaffen die Neuausrichtung im aktullen Jahr jedoch einfach leider nicht. Wir werden jedoch an der Sache dranbleiben und beobachten, wie andere Gemeinde die Umsetzung solcher Veranstaltungen handhaben“ verrät Heinz Wurzinger im Gespräch mit der BVZ.

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ sind sich die Weinbauern der Seewinkelgemeinde einig.