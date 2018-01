Das Rote Kreuz Burgenland kämpft derzeit mit einem Mangel an Zivildienern. Aktuell sind bereits einige Planstellen unbesetzt und eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Für den Einrücktermin im April 2018 sind im Moment viel zu wenige Zivildienstleistende vorgemerkt.

Einsatzfähigkeit noch nicht gefährdet

Auf der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Neusiedl am See absolvieren zur Zeit 18 junge Männer ihren Zivildienst. Eigentlich sollten es 23 sein. Die Einsatzfähigkeit des Rettungsdienstes sei damit aber noch nicht gefährdet, versichert Rotkreuz-Pressesprecher Tobias Mindler gegenüber der BVZ: „Es fehlen einzelne Zivildienstleistende aus den vergangenen Einrückturnussen. Das ist aber völlig normal. Mit diesem aktuellen Stand kann das System am Laufen erhalten werden, Problem gibt es derzeit keines.“

Besorgt. Rotkreuz-Pressesprecher Mindler schlägt Alarm: Zu wenige Zivis für Apriltermin! | BVZ Archiv

Ab April 2018 könnte es aber sehr wohl Probleme geben. Für diesen Einrücktermin sind für den Bezirk Neusiedl sieben Zivildiener vorgesehen. Fix vorgemerkt ist im Moment allerdings nur ein einziger. In den anderen Bezirken des Burgenlandes sieht die Lage nicht viel besser aus: Für den Einrückturnus im April fehlen in Mattersburg vier Zivildiener, in Oberpullendorf fünf, in Oberwart sechs.

Daher besteht die Gefahr, dass das übliche Prozedere bei einem „Zivimangel“ im April nicht angewendet werden kann: „Wenn es in einzelnen Bezirken zu wenige Zivildienstleistende gibt, kann das in kleinem Rahmen bei der Dienstplangestaltung kompensiert werden. Ist die Lücke größer, werden Zivis von Bezirksstellen, die gut besetzt sind, abgezogen und an denen eingesetzt, die weniger gut besetzt sind. Bis jetzt ist sich das immer irgendwie ausgegangen“, berichtet Tobias Mindler.

Apriltermin traditionell unbeliebt

Dass im April weniger Zivildiener einrücken als etwa im Oktober, ist an sich nichts Neues. Insbesondere für Schulabgänger ist der Termin ungünstig. Der Landesschulungsleiter des Roten Kreuzes Franz Mandl weiß: „Der Apriltermin ist traditionell der unbeliebteste Einrückungstermin. Diesmal ist es aber noch deutlicher als sonst. Uns fehlen auch an Bezirksstellen, die sonst immer gut besetzt waren, noch Zivildienstleistende.“

Das Rote Kreuz hat die Hoffnung jedenfalls noch nicht aufgegeben, dass sich noch der eine oder andere Zivi für den Apriltermin findet: „Wir wollen jetzt einmal breit darauf aufmerksam machen, dass es im April noch viele freie Stellen gibt. Vielleicht passt das ja für den einen oder anderen potenziellen Zivildienstleistenden gerade gut“, meint Franz Mandl.