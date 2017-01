Frohes Treiben beim Eislaufen am Neusiedler See .

Bei strahlendem Sonnenschein zeigte sich der Neusiedler See am Wochenende von seiner schönsten, aber auch frostig kalten Seite. Den zugefrorenen See nutzten zahlreiche Schlittschuhläufer und Eishockeyspieler, um sich sportlich zu betätigen.