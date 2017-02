19-Jähriger beschimpfte Polizisten .

19-jähriger Afghane erleichterte sich am Mittwoch in stark alkoholisiertem Zustand auf der Seestraße in Neusiedl am See - als er laut einer Aussendung der Exekutive "von Polizisten auf sein rechtswidriges Verhalten aufmerksam gemacht wurde, beschimpfte er diese" und wurde festgenommen.