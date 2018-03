Nach der Fertigstellung der aktuellen Studioaufnahmen in der Backstube von Christian Seilerbeck in Sankt Andrä wollen die burgenländischen Polka Beatles ihr viertes Album mit dem Titel „exportschlager“ Ende Mai 2018 auf den Markt bringen.

Wohin „exportiert“ wird, ist den Polka Beatles selbst noch nicht ganz klar, aber: „Die Ortschaften Pamhagen, Halbturn, Nickelsdorf, Podersdorf, Mönchhof und Neusiedl am See dürfen schon aufhorchen. Denn die traditionell geschichtlichen Besonderheiten dieser wunderschönen, pannonischen Gemeinden fanden diesmal den ehrenvollen Einzug in unsere humorvollen Dialekttexte.“

Auf der Suche nach der Allerliebsten

Natürlich sind die vier Musiker, Hannes Schmid (Steirische), Andreas Salzer (Bass/Gesang), Markus Letzl (Schlagzeug) und Ernst Haszonits (Gesang/Gitarre) inhaltlich wieder auf der Suche nach ihrer Allerliebsten, mit der sie gerne ein „selfie“ schießen würden. Und wenn sie ihre Angebetete nicht finden, dann suchen sie in ihren Liedern, wie könnte es anders sein, Seelentrost bei burgenländischen Herrenabenden und im Wein.