Das Publikum in der Seewinkelhalle der Vila Vita in Pamhagen sah ein buntes Laufsteg-Feuerwerk mit den neuesten Kollektionen für Sie und Ihn, dazu modische Accessoires für jeden Anlass, die neuesten Schuh –Trends sowie aktuelle Kreationen in Sachen Brillen und Frisuren. Der Reinerlös der Benefiz-Modenschau von 1230 Euro kommt der Österreichischen Krebshilfe zugute. Die Wirtschaftskammer Burgenland steuerte zusätzlich 500 Euro bei. Der Scheck wurde von den Vertretern der teilnehmenden Unternehmen Optik Alschinger, Herrenmode Gstettner, Brautmoden Balaskovics, Mode Unger, Schuhe Csukker, Damenmode Knotek, Blumen & Mehr, Frisiersalon Schrammel, Vila Vita Pannonia und Mode-Atelier Kiss im Anschluss an die Modenschau an Andrea Konrath für das Projekt „Mama/Papa hat Krebs“ übergeben.