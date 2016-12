St. AndrÃ¤ am Zicksee

Durch eine Fernsehdokumentation wurde der Nebenerwerbslandwirt auf den Safrananbau aufmerksam: „Ich war gleich fasziniert und habe mir gedacht, dass im Iran auf der Hochebene ein ähnliches Klima herrscht, wie bei uns. Deshalb habe ich mir, quasi zum Ausprobieren einmal 1.000 Stück Safran-Knollen bestellt“, erklärt der aus Neusiedl am See stammende Dominik Berger, der in St. Andrä am Zicksee das teuerste Gewürz der Welt anbaut.

8.000 Knollen auf 300 Quadratmetern

Was vor fünf Jahren mit einem Versuch begann, entwickelte sich zu einem lukrativen, aber auch arbeitsintensiven Geschäftszweig: Mittlerweile kultiviert er 8.000 Knollen auf 300 Quadratmetern. Geerntet wird während der Blüte von Anfang Oktober bis Mitte November nur per Hand. „Die feinen Fäden werden aus der Blüte gezupft, es wird alles biologisch produziert und die Blüten nach der Ernte kompostiert“, betont Berger. Vermarktet wird der Safran ausschließlich im Bezirk.

Vor Kurzem erhielt er nun den 2. Platz beim Innovationspreis der Österreichischen Jungbauern, der im Lebensministerium verliehen wurde.

„Ohne Mithilfe der ganzen Familie in den Spitzenarbeitszeiten, sei es bei der Pflanzung oder auch bei der Ernte, wäre das Projekt aber nicht durchzuführen“, meint Berger.