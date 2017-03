St. AndrÃ¤ am Zicksee

Fristgerecht wurden 136 nachgebesserte Unterschriften abgegeben. 93 davon müssen vollständig und richtig sein, damit eine Volksabstimmung zustande kommt. Insgesamt sind 329 gültige Unterschriften erforderlich, damit eine Volkabstimmung nach dem Gesetz eingeleitet werden kann. Derzeit werden gerade Adressen und Geburtsdaten abgeglichen, dann wird der Gemeinderat in einer Sitzung über die Gültigkeit entscheiden.

Außerdem holt man sich in St. Andrä am Zicksee Hilfe von der Gemeindeabteilung des Landes, die beratend zur Seite steht. Am Freitag wird es dazu ein Treffen in Eisenstadt geben, wo auch genau auf die Schriftart geschaut wird. Mit einer Entscheidung des Gemeinderates wird nach dem 12. März gerechnet.