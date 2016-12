Praktische Tätigkeiten in der Übungsfirma und Business Behaviour-Tipps gaben am Tag der offenen Tür einen Einblick in das Wirtschaftsleben.

In der IT-Werkstatt wurden Fotocollagen erstellt und Plastiken auf dem 3D-Drucker verwirklicht; eine akrobatische Sportshow zeigten die Schülerinnen und Schüler im Turnsaal, die Schulband präsentierte ihr musikalisches Können und in der Übungsfirma wurde praxisnaher Unterricht präsentiert.