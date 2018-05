Schon vor 15 Jahren wurde beim Parndorfer Sommertheater Carlo Goldonis „Diener Zweier Herren“ aufgeführt. 2018 gibt es, unter Intendant Christian Spatzek, ein Wiedersehen mit der populären Commedia dell‘arte, die für Aufsehen sorgen dürfte.

Peter Uwira, der auch für die Musik der Vorstellung verantwortlich zeichnet, hat den italienischen Originaltext von „Diener Zweier Herren“ eigens für den Theatersommer Parndorf neu übersetzt.

Uraufführung am 5. Juli

Am 5. Juli findet also eine Uraufführung des Stückes in dieser Form statt. Um für die gebührende Prise Italien-Flair zu sorgen, bindet Christian Spatzek einige venezianische Original-Masken in das Stück ein. Die musikalische Untermalung wird von neapolitanischen Liedern aus dem 18. Jahrhundert geprägt sein.

Mehr Informationen im Internet unter www.theatersommer.info