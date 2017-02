Das Projekt, bestehend aus einem Hotel mit 68 Zimmern (ein Vier-Sterne plus Betrieb ist geplant) und 22 Seehäusern, einer Garage mit 103 Stellplätzen und eigener Hafenanlage, wird direkt am Wasser mitten im UNESCO-Welterbe, neben dem Seebad in Neusiedl am See errichtet.

Finanziert wird das 30 Millionen teure Projekt durch private Investoren sowie durch das geplante Verwertungsmodell „Buy to let“.

Die Seehäuser mit Flächen von 112 bis 190 Quadratmeter sind mit Grund und Boden im Eigentum erwerbbar, dafür muss dann hier aber mit einem Preis ab 7.800 Euro pro Quadratmeter rechnen.