In der Amtsstube von Pama weht ein frischer Wind. Nachdem Josef Wetzelhofer wie bereits angekündigt seinen Rücktritt als Bürgermeister in die Tat umgesetzt hat, wurde der Posten des Ortschefs unverzüglich nachbesetzt.

Lob und Auszeichnung vom Landesoberhaupt

Seit Mittwoch, Schlag Mitternacht gehört Josef Wetzelhofers Ära als Bürgermeister der Grenzgemeinde Pama nun der Vergangenheit an, Manfred Bugnyar wird tags darauf zum Nachfolger ernannt. „In der Gemeinderatsitzung wurde Manfred Bugnyar als neuer Bürgermeister auserkoren. Über den Wahlausgang freue ich mich natürlich sehr“ erzählt Josef Wetzelhofer.

Fünfzehn Jahre ist es her, dass er selbst zum Bürgermeister des Ortes gewählt wurde. Seither ist viel in Pama passiert. Der Bürgermeister außer Dienst hat sich stets für das Wohl der Gemeinde eingesetzt, und war während seiner Amtszeit unter anderem für den Beitritt zur Windenergie, die Errichtung eines Generationenspielplatzes, die Etablierung der Mittags- und Nachmittagsbetreuung in den Bildungseinrichtungen sowie den Bau einer betreuten Wohneinrichtung verantwortlich. Der emotionale Politiker hat während seiner mittlerweile 30-jährigen Karriere auch stets den Draht zu zahlreichen Weggefährten gepflegt.

Einer davon ist Landeshauptmann Hans Niessl, der ihn bei der Verabschiedung Wetzelhofers mit einer besonderen Auszeichnung überraschte. „Pama hat durch die ehrliche und menschliche Arbeit Josef Wetzelhofers eine unheimlich dynamische Entwicklung vollzogen. Dafür erhält er die Viktor Adler Plakette überreicht“ so Niessl. Zur Ruhe setzen will sich Wetzelhofer vorerst jedoch noch nicht. Er wird weiterhin als Mitglied des Gemeinderates fungieren.

Manfred Bugnyar ist kein Neuer im Ort. Der, seit 1997, im Gemeinderat Engagierte, hat sich vorgenommen, das Amt des Bürgermeisters auf dieselbe weltoffene Art und Weise fortzuführen und seinen Kritikern zu beweisen, „dass der Richtige dafür gewählt wurde.“