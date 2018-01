Dass eine Kräuterwanderung zur Gründung eines Unternehmens führen kann, zeigt die Geschichte von KrisMar.

Wie zwei junge Frauen den Naturkosmetikmarkt erobern möchten, erzählten sie kürzlich im Gespräch mit der BVZ. „Die Natur fanden wir schon immer faszinierend. So kam es, dass wir uns bei einem Kräuterworkshop kennengelernt und unser Hobby zur Geschäftsidee entwickelt haben“ schwelgt Martina Unger in Erinnerungen.

Gesagt, getan. Und so absolvierten die beiden Quereinsteigerinnen – Martina war zuvor als Werbegrafikerin tätig, Kristina in der Modebranche – die Ausbildungen zur diplomierten Kosmetikherstellerin sowie Kräuterpädagogin und starteten im Dezember 2016 durch. „Eine Unternehmensgründung benötigt viel Vorlauf und die Zeit haben wir uns auch genommen. Selbst die Namensgebung war nicht sofort klar“ verrät sie.

„Die Natur schenkt uns alles, was wir brauchen."

Seither werden in der hauseigenen Manufaktur in Wallern Naturprodukte aus überwiegend heimischen Pflanzen hergestellt. „Die Natur schenkt uns alles, was wir brauchen. Wir müssen nur lernen es zu nutzen. Wir verwenden keine Mineralölprodukte, keine künstlichen Farb- und Duftstoffe und der Umwelt zuliebe verzichten wir auch auf Palmöl“ sagt Kristina Szücs.

Mit zehn Produkten legten die beiden „Kräuterhexen“ los, nach und nach gesellen sich weitere Kreationen hinzu. Ob Seife, Salbe, Deo, Lippenbalsam oder Bartpflege, die Bandbreite in der Naturkosmetik scheint schier unendlich.

„Frauen interessieren sich generell mehr für Beautyprodukte, aber auch die Männer ziehen nach“ plaudert Martina aus dem Nähkästchen. Die Seewinkler Naturkosmetik ist in ausgewählten Regionalläden sowie im Onlineshop unter www.krismar.at. erhältlich.