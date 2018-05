Der Zeuge hatte gemeinsam mit einem zweiten aufmerksamen Passanten zuvor einen Diebstahl beobachtet. Bei seiner Einvernahme gab der Verdächtige zu, dass er in den vergangenen zwölf Monaten eine große Anzahl an ausschließlich hochwertigen Fahrrädern in Ostösterreich gestohlen habe.

Der Slowake soll in den Bezirken Neusiedl am See, Bruck an der Leitha sowie in den umliegenden Wiener Bezirken und in Mödling mehrmals zugeschlagen haben. Der Mann wurde in die Justizanstalt gebracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit.