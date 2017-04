Auf Gleisen geparkt: ÖBB-Triebwagen krachte in Auto! .

Alarm am Dienstag um 04:35 Uhr: Auf einem Bahnübergang in Parndorf (Lange Mekotte) hatte ein Triebwagen der ÖBB einen Pkw erfasst!

Der Zug kam, nachdem vom Lokführer eine Notbremsung eingeleitet worden war, etwa 300 Meter nach der Kollision zum Stillstand. Im mitgeschleiften, total beschädigten Fahrzeug befand sich keine Person mehr, der 37-jährige Lokführer blieb unverletzt.

Mittels Wärmebildkamera konnte festgestellt werden, dass der Motor des Autos bereits ausgekühlt war und schon vor längerer Zeit abgestellt worden sein musste.

Die Feuerwehr - mit einem Kranwagen und 20 Einsatzkräften im Einsatz - trennte das Wrack vom Zug und transportierte es mit dem Kranwagen ab. Die Kennzeichen waren vom Auto abmontiert worden.

Fahrzeuglenker schlief Zuhause seinen Rausch aus

Der 37-jährige Zulassungsbesitzer und Lenker des Fahrzeuges konnte von der Polizei an seiner Wohnadresse in Parndorf schlafend angetroffen werden. Er gab an, dass sein Pkw im Gleisbereich stecken geblieben sei und er nicht mehr weiterfahren hätte können.

Er erklärte weiters, dass er die Kennzeichentafel abmontiert, das Verbandzeug aus dem Pkw genommen und sich zu Fuß nach Hause begeben hätte. In der Wohnung konnten die beiden Kennzeichentafeln und die Verbandspackung sichergestellt werden.

Ein Alkotest verlief positiv. Der Mann, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wird nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches zur Anzeige gebracht.

Der Zugsverkehr war bis 8.07 Uhr eingestellt. Es wurde in dieser Zeit ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.