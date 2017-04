Die Hearings mit sechs der 36 Bewerber für den Posten des Geschäftsführers der Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau laufen. Durchgeführt werden diese von einer externen Personalberatung.

Man werde sich an der Empfehlung der Agentur orientieren und eine gemeinschaftliche Entscheidung treffen, meint Harald Zagiczek, Geschäftsführer der Wirtschaft Burgenland AG (WIBUG), der zur Zeit außerdem noch selbst Geschäftsführer der Sonnentherme ist. Er möchte unbedingt noch im April eine Entscheidung haben.

„Wir können aus dem Vollen schöpfen“

Laut Zagiczek befinden sich unter den Bewerbern Touristiker, die in ganz Österreich und teilweise auch im Ausland tätig sind, die aber allesamt Österreicher sind. Seine persönliche Anforderung an den künftigen Thermegeschäftsführer ist, dass dieser Mensch – sofern er nicht aus der Region stammt – künftig hier seinen Lebensmittelpunkt haben muss. „Ich bin mit der Qualität der Bewerbungen sehr zufrieden. Wir können aus dem Vollen schöpfen“, meint Zagi-czek.

Zufrieden zeigt er sich auch mit dem ersten Quartal des heurigen Jahres im Allgemeinen und mit dem Oster-Geschäft im Speziellen. „Wir sind voll auf Plan und guter Dinge. Das Hotel Sonnenpark ist in den Osterferien zu 100 Prozent ausgelastet und auch aus den Partnerbetrieben hört man, dass diese gut ausgelastet sind“, freut sich Zagiczek, der auch bei den Thermeneintritten äußerst positiv bilanziert.

Betreffend der in Aussicht gestellten weiteren Investitionen in die Therme erklärt er: „Erste Pläne wurden dem Eigentümer bereits präsentiert. Jetzt geht es um Details.“ Er rechnet damit, dass man im Sommer mit konkreten Vorstellungen an die Öffentlichkeit gehen können wird, möchte diese aber noch mit der künftigen Geschäftsführung abgleichen.