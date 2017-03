Die Tragödie ereignete sich kurz vor 14 Uhr im Bereich des sogenannten „Hengstwandl“, einer Kletterroute in der Nähe der Hengsthütte, die man nur mit entsprechender Ausrüstung bewältigen kann. Ein 35-jähriger Kletterkamerad befand sich etwa in zehn Meter Wandhöhe und wurde von dem 21-Jährigen im Bereich des Wandfußes gesichert, als das Unglück geschah.

Kletterkameraden erlitten schweren Schock

Als der 35-Jährige die Route fortsetzen wollte, löste sich plötzlich ein etwa zweikopfgroßer Stein aus der Wand und stürzte genau auf den 21-Jährigen. Der hatte nicht den Funken einer Chance, wurde mit voller Wucht am Kopf getroffen und tödlich verletzt. Der 35-Jährige fiel in die Sicherung, blieb aber unverletzt. „Obwohl sich die Kameraden sofort um die Wiederbelebung kümmerten und auch der Notarzthubschrauber rasch zur Stelle war, gab es für den Kletterer keine Rettung mehr“, so Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller, der von einer ganz tragischen Geschichte spricht. Die drei Kletterkameraden erlitten einen schweren Schock.