Zwei Monate lang war Martina Unger aus Oberpetersdorf in einem Waisenhaus in der Nähe der Stadt Arusha in Tansania tätig. „Das ‚Afrika-Fieber‘ hat mich schon lange befallen, ich hatte aber nie den Mut es durchzuziehen, bis heuer. Ich war zwei Monate in Tansania“, erzählt sie.

Die Kindergartenpädagogin half im Alltag mit – füttern, waschen, Windeln wechseln, Krankenhaus- oder Arztbesuche mit den Kindern absolvieren. „Unterschiedlich sind auf jeden Fall die hygienischen und medizinischen Standards. Ich musste meine Pünktlichkeit und mein Zeitgefühl neu überdenken – ‚no hurry in africa‘ ist hier das Motto“, führt sie über ihre Erfahrungen aus.

In dem afrikanischen Waisenhaus leben Babys und Kinder, deren Mütter nach der Geburt verstorben sind. Andere wurden im Straßengraben gefunden und verbringen ihre gesamte Kindheit im Heim. Manche kehren zu ihren Angehörigen zurück, sobald sie diese gut versorgen können.

Martina Unger hat Tansania vor Kurzem verlassen. Sie wird die nächsten Wochen noch reisend verbringen und sich Kapstadt sowie Namibia ansehen. „Zurück komme ich drei Tage vor Weihnachten“, so Unger.