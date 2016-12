Otmar und Veronika Kuzmits sowie Pisti Guczogi sind gerne zu Fuß unterwegs. Schon etliche Male ist das Trio nach Mariazell gepilgert. Danach reifte der Entschluss, etwas Größeres zu unternehmen.

Unerwartetes Treffen mit Kardinal Schönborn

„Unser erstes Vorhaben war die Wanderung am Jakobsweg nach Santiago, und zwar auch von Steinberg weg“, so Otmar Kuzmits. Diese 3.300 Kilometer legten die Pilgerer in Etappen zurück und erreichten Santiago im Jahr 2012.

„Danach legten wir Rom als unser zweites großes Ziel fest. Die erste Etappe führte uns im Jahr 2013 von Steinberg nach Zagreb. 2014 wanderten wir von Zagreb nach Padua, 2015 pilgerten wir von Padua nach Sansepolcro und 2016 von Sansepolcro nach Rom“, so Kuzmits.

Die zurückgelegte Strecke führte insgesamt 1.500 Kilometer über Slowenien und Kroatien nach Italien. Einige Höhepunkte der Reise waren Marija Bistrica, Padua mit der Basilika des heiligen Antonius, Ferrara mit der Kathedrale San Giorgio und Assissi, welches im Jahr 2000 zum Weltkulturerbe der UNESCO ernannt wurde. In Rom hatte es außerdem bei der Erreichung des Petersdomes ein unerwartetes Treffen mit Kardinal Schönborn gegeben.