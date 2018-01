Im Mittelburgenland sind derzeit 19 Allgemeinmediziner sowie elf Fachärzte bei der Burgenländischen Gebietskrankenkasse (BGKK) unter Vertrag. „Von diesen 19 Allgemeinmedizinern werden acht in den kommenden fünf Jahren das 65. Lebensjahr erreichen“, so BGKK-Direktor Christian Moder.

Die Ärzte könnten aufgrund dessen den Vertrag mit der BGKK kündigen, allerdings diesen auch bis zum 70. Lebensjahr behalten. „Das sind subjektive Entscheidungen“, so Moder. Die Frage nach dem Ärztenachwuchs bzw. dem Ärztemangel beschäftige die BGKK schon seit Längerem.

Akutordination im ganzen Burgenland

„Wir versuchen, gemeinsam mit der Ärztekammer und dem Land, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass junge Ärzte gerne einen Arbeitsplatz im Land annehmen“, führt Moder aus. In Oberwart gibt es seit etwa eineinhalb Jahren das System der Akutordination. Dabei haben Patienten Montag bis Freitag von 17 Uhr bis 22 Uhr eine fixe Anlaufstelle für allgemeinmedizinische Notfälle. Dadurch haben die Ärzte weniger Nachtdienste zu absolvieren.

„Wir sind im Burgenland kurz vor der Umstellung auf dieses System mit der Akutordination. Wir hoffen, dass wir es mit 1. April auf das ganze Land ausdehnen können“, führt Moder aus. Man sei auch gesprächsbereit was Zusammenarbeitsformen von Ärzten angeht, führt Moder weiter aus. Es werden vielerorts Ordinationsstandorte übernommen, in den Gemeinden gäbe es aber auch rege Bautätigkeit in Sachen Arztpraxen.

Von einer möglichen Kündigung des Kassenvertrages durch den jeweiligen Arzt sind in den nächsten fünf Jahren die Gemeinden Draßmarkt, Kobersdorf, Pilgersdorf, Mannersdorf, Horitschon, Nikitsch, Lackenbach und Weppersdorf betroffen. Kobersdorfs Bürgermeister Klaus Schütz meint dazu beispielsweise:„In der Nachbarschaft des neuen Gemeindezentrums soll auch eine Arztpraxis entstehen.“

Überlegung zur Arztansiedlung in Pilgersdorf

Im Laufe des Jahres soll es auch ein Gespräch mit Arzt Thomas Horvatits geben, wann er den Ruhestand antreten möchte. Auch in Draßmarkt gibt es Überlegungen, das Gemeindehaus, in dem auch die Arztpraxis von Reinhold Gutschik untergebracht ist, umzubauen. „Bei diesen Planungen wird auch genügend Platz für eine Arztordination berücksichtigt“, so Bürgermeister Anton Wiedenhofer.

In Pilgersdorf gibt es ebenfalls Überlegungen, eine Arztordination in Zuge des Baus eines Wohnblocks der OSG anzusiedeln. In den Gemeinden Großwarasdorf, Markt St. Martin sowie Steinberg-Dörfl wurden in jüngster Vergangenheit bereits neue Allgemeinmediziner gefunden.