An Dreistigkeit kaum zu überbieten war ein 33-jähriger Mann, der von 2012 bis 2016 Cannabis in einem Haus anbaute, in dem bis 2014 auch die Polizei untergebracht war. Im Oktober 2016 ließen die Drogenfahnder nicht nur bei ihm die Plantage hochgehen, sondern auch bei einem zweiten, 32-jährigen Drogenproduzenten, bei dem noch 74 Cannabispflanzen entdeckt wurden. Vorige Woche mussten sich beide Männer vor Gericht verantworten.

„Die Leute haben mir die Türe eingetreten“

Die beiden sollen nicht nur für den Eigenkonsum produziert, sondern das Cannabis auch im großen Stil weiterverkauft haben. Unter den Abnehmern sollen sich auch eine Ärztin und ein Ex-Polizist befunden haben.

Staatsanwalt Roland Koch hielt dem 33-Jährigen den über Jahre hinweg hohen Stromverbrauch vor, der typischerweise entsteht, wenn man mit Wärmelampen und Ventilatoren ausgestattete Indoorplantagen für Cannabis betreibt. Der Angeklagte begründete den hohen Stromverbrauch aber auch damit, dass er eine Wohnung habe, die „wie eine Zoohandlung“ aussehe. Er beherberge Tiere in Terrarien und Aquarien, darunter eine Schlange, Spinnen und Ameisen.

2016 habe er, so der 33-Jährige, damit begonnen, selbst Cannabis-Mutterpflanzen und Setzlinge zu ziehen. Verkaufen wollte er die Drogen eigentlich nicht. „Die Leute haben mir die Türe eingetreten, weil sei hörten, dass ich so gutes Zeug habe.“ Insgesamt soll er mehr als fünf Kilogramm Cannabis erzeugt und davon die Hälfte verkauft haben.

Der 32-jährige Angeklagte soll von 2012 bis Oktober 2016 17,5 Kilogramm Cannabis erzeugt und davon 7,7 Kilogramm verkauft haben. Bis zu 15 Joints habe er selbst täglich geraucht, behauptete er. Gegen den Erstangeklagten wurde der Prozess vorige Woche beendet. Ein Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Wolfgang Rauter verurteilte ihn zu zwei Jahren Haft unbedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Gegen den anderen Drogenproduzenten wurde der Prozess vertagt, weil mutmaßliche Abnehmer als Zeugen einvernommen werden müssen.