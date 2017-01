Am Vorabend des Dreikönigstags und dem vergangenen Samstag startete der Bezirk mit Volldampf in den Fasching.

So gingen die Bälle der Feuerwehren Deutsch Gerisdorf, Bubendorf, Unterrabnitz, Kalkgruben, Horitschon, Neckenmarkt und Tschurndorf über die Bühne. Auch einige Arbeiterbälle standen bereits am Ballkalender wie in Neutal, Draßmarkt und Kobersdorf. In Lutzmannsburg hatte die Evangelische Pfarre aufs Tanzparkett gebeten.