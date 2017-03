Nach vier Jahren als Bezirkskommandant-Stellvertreter wird der Horitschoner Christian Faymann seine Funktion per 1. Juli zurücklegen. „Ich möchte mich mehr auf meine Landesfunktion konzentrieren“, so Faymann, der seit 1. Jänner 2016 Landesreferent für Ausbildung und Leistungsprüfungen im Landesfeuerwehrverband ist.

Er wolle diesem Bereich mehr Zeit widmen und da er nicht für halbe Sachen sei, habe er sich zu diesem Schritt entschlossen, den er im Vorfeld von langer Hand mit Bezirkskommandant Martin Reidl sehr gut abgestimmt habe.

Anfang Mai soll der Nachfolger feststehen

„Ein neues Projekt des Bundesfeuerwehrverbandes ‚Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr‘ wird für Schulen und Vorschulkinder landesweit eingeführt. Diesem Projekt will ich mich sehr intensiv widmen“, so Faymann.

Zuletzt war er mit der Neugestaltung der technischen Leistungsprüfung beschäftigt, die nun seit einigen Wochen in neuer Form vorliegt. Auch die Branddienstleistungsprüfung – vormals Ausbildungsprüfung im Löscheinsatz (APLE) soll heuer komplett neu gestaltet werden. „Ich fühle mich in meiner neuen Rolle sehr wohl. Sie deckt sich mit meinem beruflichen Wirken, weil Erwachsenenbildung mein Job ist“, so Faymann.

Im Bezirksstab sollen die Modalitäten für die Nachbesetzung des Bezirkskommandant-Stellvertreters festgelegt werden. „Es braucht eine abgeschlossene Offiziersausbildung und viel Zeit“, erklärt Bezirkskommandant Martin Reidl. Eine schriftliche Bewerbung liegt ihm bereits vor und zwar von Bezirksfeuerwehrinspektor Kurt Kappel. „Anfang Mai wird es eine Sitzung geben, wo über den Nachfolger entschieden werden soll“, so Reidl.