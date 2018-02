Der Kleinmutschener Vinzenz Mörk hat zusammen mit einem weiteren Investor, Vinzenz Janik, das Grenzgebäude in Rattersdorf erworben. Nachdem der Staat das Gebäude, in dem früher auch die Grenzpolizeiinspektion untergebracht gewesen war, verkauft hatte, war dieses in den vergangenen Jahren im Besitz einer Immobilienfirma gewesen.

Mörk, der ein Planungsbüro betreibt, lässt die Immobilie derzeit nach eigenen Plänen umbauen. Auch ein Aufzug wird eingebaut. Zwölf neue Wohnungen mit einer Größe von jeweils rund 60 Quadratmeter mit neuen Bädern und Toiletten sowie fixer Kücheneinrichtung entstehen und sollen bis Sommer bezugsfertig sein. Auch ein Aufzug wird eingebaut. In einer weiteren Bauetappe ist der Ausbau des Dachgeschosses geplant, wo weitere vier Wohnungen Platz finden.